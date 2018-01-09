Работаем 24 часа в сутки: Переселенцы из Луганска о бизнесе в Одессе (Фото). Новости

С осени 2015 года Андрей Залогин и его супруга, переселенцы из Луганска, успешно развивают собственный бизнес в Одессе. На деньги, выигранные по грантовой программе, они открыли собственное кафе, где по итальянским технологиям готовят мороженое и различную выпечку. Увеличить ассортимент производимой продукции позволили творческий подход и постоянные стажировки в Италии.
«Особенность этого мороженого заключается в том, что это авторский продукт. В нем порядка 50% ручного труда. Вкусы, которые мы производим, достигают около 65 видов. Это фантазия повара, его еще называют джелато в Италии. Это мороженое говорится, как правило, на месте… Например, сорбет – это фруктовое мороженое, в состав которого входит фруктовое пюре, 50% составляющего», – рассказывает Андрей.
За время работы у заведения появились и свои поклонники в числе постоянных клиентов. «Мороженое здесь делают натуральное, которое не попробуешь и не купишь в обычном магазине или супермаркете. Выбор очень большой, но есть уже некоторые предпочтения», – говорит одна из клиентов.
В бизнесе Андрею помогает его жена Алла. «Очень тяжело, работаем по 24 часа в сутки, потому что лучше, чем мы этого никто не сделает. Мы друг друга поддерживаем, и морально, и физически. Нельзя опускать руки, нужно идти только вперед», – считает она.
С наступлением холодов продажи мороженого снизились, но семья переселенцев к сезонным изменениям готова: открыли линию по производству кондитерских изделий.
Фото: скриншот видео
Напомним, Андрей Залогин со своей семьей решил «бросить якорь» в Одессе после того как пришлось бежать из Луганска, охваченного войной. 1 октября 2015 года он открыл кафе Buongiorno, где помимо мороженого можно полакомиться свежей выпечкой, выпить чашку ароматного кофе и купить домой натуральный мед или зефир ручной работы.
По материалам видеосюжета UATV Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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