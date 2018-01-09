В Украине обсуждают предоставление статуса возвращенным из плена. Новости

В Украине поднимается вопрос о статусе лиц, возвращенных из плена. Об этом сообщила руководитель офиса Уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая (на фото) в эфире канала «UA TV».
По ее словам, поднимается вопрос о статусе человека, возвращенного из плена, из принудительной изоляции. «Этот вопрос достаточно деликатный, потому что с одной стороны решение о предоставлении определенного статуса нужно, чтобы дальше решались все социальные вопросы. То есть вот есть статус – это социальные выплаты и так далее по списку», – отметила Зарицкая.
«Но с другой стороны – давайте-ка посмотрим на это дело шире. Плен – это период жизни, он сложный. Но человек его прошел, он выжил. Если мы будем делать акцент именно на статусе, мы таким образом навсегда привяжем человека к этому периоду жизни», – добавила она.
По словам Зарицкой, психологи и специалисты по постизоляционной поддержке категорически против такого подхода. «Одна из задач постизоляционной поддержки – чтобы человек не забыл свой плен, его нельзя забывать, но надо почувствовать, что он в прошлом. И эти риски, они в прошлом, они не представляют угроз здесь и сейчас. Этот опыт нужно превратить в ресурс, опираться на него и идти дальше», – сообщила она.
Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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