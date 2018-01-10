На учет в «ДНР» за 2017 год взято около 200 тысяч автомобилей . Новости

«Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГАИ ДНР» в прошлом году поставили на учет около 200 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ДНР», пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«Подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР в 2017 году проведено около 200 000 регистрационных операций транспортных средств», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с первых дней нового года в «ДНР» сотрудники «ГАИ» начала штрафовать водителей, которые не «перерегистрировали» автомобили «по правилам республики» и продолжают передвигаться с украинскими номерами.

Как отмечалось ранее, прежняя волна проверок водителей по факту перерегистрации автомобилей по «правилам ДНР» фиксировалась в сентябре 2017 года. Дело в том, что «ДНР» постановила до конца 2017 года зарегистрировать в местных «МРЭО» автотранспорт нечетного года выпуска, зарегистрированный в Украине. «Водители, которые управляют транспортными средствами нечетного года выпуска с месяцем регистрации в подразделениях ГАИ Украины в период с января по июнь 2017 года, не прошедшие обязательную регистрацию в МРЭО ГАИ МВД ДНР, в настоящее время привлекаются к административной ответственности», – говорилось тогда в сообщении «администрации» Донецка.

Также отмечается, что сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб., при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку (штрафстоянку).

Повторное в течение года совершение данного «нарушения» влечет за собой штраф в размере от 510 до 1020 руб. с временным задержанием транспортного средства и доставкой его на специальную площадку (штрафстоянку).

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория

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