Из «ЛНР» в РФ хотели вывезти сигареты без акцизов. Новости

«Пограничники ЛНР» не дали вывезти из «ЛНР» в РФ сигарет на 600 тыс. руб. (294 тыс. 117 грн по курсу «госбанка ЛНР» на 9.01.18). Об этом 8 января сообщила пресс-служба «МГБ ЛНР».

По данным пресс-службы, в районе населенного пункта Панченково предотвращена попытка контрабандного вывоза партии сигарет.

«На берегу реки Малая Бургуста службой пограничной охраны министерства государственной безопасности обнаружено место складирования 48 коробов табачных изделий общей стоимостью в 600 тыс. руб. Сигареты без марок акцизного налога были подготовлены для перемещения контрабандным путем на территорию РФ», – говорится в сообщении.

«Изъятый товар передан в государственный комитет налогов и сборов Луганской народной республики», – добавили в пресс-службе.

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