В 2018 году теряет силу стратегический договор о дружбе между Украиной и Россией. Новости

В январе 2018 года теряет силу договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, который никто из стран не аннулировал ни после аннексии Крыма, ни после начала боевых действий на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Вадим Карасев.

«В январе 20 лет [прошло] и теряет свою силу большой договор между Россией и Украиной, который был подписан в 1997 году о дружбе, партнерстве, стратегическом сотрудничестве и т. д. Ни Киев, ни Москва его не денонсировали с 2013 года, ожидая, что в 2018 году он вообще потеряет свою какую-то правовую логику», – говорит он.

По его мнению, неопределенность в политике двух стран может продлиться еще два года. «Возможно, в 2019 году, после выборов у нас, а еще выборы в парламент, это не так все просто, может быть какие-то новые договорные отношения между Российской Федерацией и Украиной. Но, посмотрим, это будет через два года. Что будет с Россией, что будет с Украиной будут решать те, кто будет находиться при власти, исходя из ситуации, которая сложилась в мире», – добавил он.

Как сообщалось ранее, политолог Вадим Карасев также считает, что суть переговоров между Россией и Украиной и судьба Донбасса зависят от новоизбранной украинской власти и общественного мнения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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