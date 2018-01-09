Военный эксперт рассказал, стоит ли ожидать полномасштабного наступления России. Новости

Полномасштабного наступления российских войск на Донбассе ожидать в ближайшее время не стоит. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов (на фото) в эфире телеканала «Прямой».

«На сегодняшний день для того, чтобы осуществлять полномасштабное наступление, надо сформировать группировку войск, которая превосходит численность наших Вооруженных сил хотя бы в 2 раза, это минимально», – отметил Жданов.

При этом, по его словам, Россия этого не делает: начиная с 2015 года как сформировалась группировка войск в 50-60 тыс. человек – Беларусь, Крым, Приднестровье – так она в этих пределах и колеблется.

«На сегодняшний день Вооруженные силы России, я бы сказал, находятся на большом шпагате», – отметил эксперт. По его мнению, группировка войск у Северной Кореи, усиление присутствия в Армении, Сирия (самая дорогая группировка, так как ведет активные боевые действия) и Украина – и фактически ничего не остается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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