Учительница из Константиновки передавала информацию о ВСУ в «ДНР». Новости

Винницкий городской суд Винницкой области рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 59-летней женщины, которая подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области.

В пресс-службе сообщили, что в рамках досудебного расследования установлено, что учительница химии из города Константиновка (Донецкая обл.) в течение периода с ноября по декабрь 2017 года способствовала деятельности террористической организации «ДНР». Подозреваемая собирала разведывательную информацию о позициях, дислокации, численности, маршрутах передвижения, средствах Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции. Женщина систематически передавала с помощью собственного мобильного телефона полученные данные сотруднику «горячей линии МГБ ДНР».

Исследовав материалы дела, судья удовлетворил ходатайство и применил к 59-летней женщине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Следствие продолжается.

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