КПВВ в Станице Луганской переходит на новый график работы. Новости

Изменяется режим работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе «Станица Луганская». Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» переходит на новый график работы: с 10 января 2018 года пропуск лиц будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольного пункта с 07:00 до 17:00.

В связи с изменениями режима работы КПВВ администрация просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения в районе проведения АТО.

Как сообщалось ранее, в период праздничных дней для обеспечения максимально безопасного и комфортного пересечения линии разграничения правоохранители на КПВВ работали в усиленном режиме.

Напомним, что на линии разграничения между подконтрольной и неподконтрольной частью Донецкой области в настоящее время работают только четыре контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии разграничения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через:

КПП «Майорск» («ДНР») – украинский КПВВ «Майорск» (северное направление, Горловка – Бахмут),

КПП «Еленовка» («ДНР») – украинский КПВВ «Новотроицкое» (южное направление, Донецк – Волноваха – Мариуполь),

КПП «Октябрь» («ДНР») – украинский КПВВ «Гнутово» (южное направление, Новоазовск – Талаковка – Мариуполь),

КПП «Александровка» («ДНР») – украинский КПВВ «Марьинка» (западное направление, Донецк – Марьинка).

На линии разграничения в Луганской области действует один пеший переход – украинский КПВВ «Станица Луганская» и со стороны «ЛНР» – КПП «Станица Луганская».

Читайте также: