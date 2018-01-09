Старт «неподконтрольного» тарифа Vodafone: Реакция соцсетей. Новости

Сегодня, 9 января, украинский оператор мобильной связи «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина») планировал начать перевод жителей временно неподконтрольной территории Донбасса на единый тариф «Смартфон Стандарт», который предусматривает ежедневную абонентскую плату в размере 3 грн за услуги связи.

При этом большинство жителей неподконтрольных городов пока не ощутили на себе данного новшества. Как отмечают операторы Vodafone, пока о факте массового перевода говорить рано – процесс перехода на новый тариф будет осуществляться в период с 9 января по 15 февраля, но переведут всех.

Пока же жители сообщают, что продолжают пользоваться прежними тарифами оператора:

Олеся: (Донецк): «У меня сегодня закончилось действие услуги Red XS, я специально счет не стала пополнять, чтоб посмотреть, переведут на "Смартфон" по 3 грн или нет. Утром пришло сообщение про то, что с меня будут снимать по 2 грн в день, то есть все осталось так же, как было и раньше, если не успел пополниться. Думаю, завтра счет пополню, мало ли на сколько у них этот перевод затянется»;

Екатерина (Донецк): «Я позавчера пополнила, услуга Red XC продолжается. Тоже надеюсь, что период перевода затянется. "Феникс" у меня с 2015 года, а МТС необходим по работе»;

Олег (Донецк): «Мне СМС не приходили, тариф как был 3Д ноль, так и остался. Снимают 2 грн в день, если я звоню, как и раньше. Мне "все входящее" бесплатно. СМС и интернетом не пользуюсь, поэтому не знаю, сколько снимают. Но раньше все было по 2 грн. Пополняю, когда хочу, и на сколько есть возможность»;

Катя (Алчевск): «Не приходили смс»;

Богдан (Алчевск): «Сегодня вот пришло такле, про смену тарифа ни слова»:

Некоторым приходят smc-предложения от Vodafone самостоятельно перейти на некие тарифы за 44 грн и 40 грн в месяц (предварительно, «Смартфон Стандарт» будет иметь месячную оплату в 60 грн):

Фото: соцсети

Людмила (Донецк): «Звонила оператору, сказал, что если активировать, то будут снимать 60 грн в месяц. Но пока жду, вчера сняли по старому тарифу 50 грн на месяц».

Граждане отмечают, что у них не остается иного выхода, как переходить на услуги «республиканских» операторов. Их плюсы: более дешевые по сравнению с Vodafone тарифы, хорошее качество связи в крупных населенных пунктах, возможность звонить в различные страны мира. Главные минусы: нельзя осуществлять звонки на подконтрольную Украине территорию (соответственно и принимать звонки), для пенсионеров, оформивших украинскую пенсию, – нет возможности получать sms-уведомления от «Ощадбанка».

Так, в «ДНР» работает местный оператор мобильной связи «Феникс» (на базе «национализированного» оператора «Киевстар»). Стоимость стартового пакета (продается в отделениях почты по предъявлению паспорта, с которого делается копия) составляет 200 руб. (98 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 09.01.18), ежемесячная абонплата самого дешевого тарифа «Народный» – 50 руб. (24,5 грн). За это абонент получает:

безлимитные звонки в сети «Феникса» и мобильного оператора «ЛНР» – «Лугаком»;

бесплатно 300 SMS-MMS на мобильные номера «Феникс» и «Лугаком»;

звонки на городские номера в «Л/ДНР» – 1,50 руб. в минуту (0,74 грн);

возможность дополнительного подключения услуг, но это платно.

По «Фениксу» осуществлять международные звонки можно в 13 стран мира. Дешевле всего в Россию, Германию, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Словакию – по 5 руб. минута (2,5 грн). Дороже всего в Беларусь – 60 руб./мин. (29 грн) и Молдову – 50 руб./мин. (25 грн). Примечательно, что из «ДНР» можно звонить не только в иные спорные «республики» Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, но и в города аннексированного Крыма, в частности, в Симферополь и Севастополь.

Тарифы «Лугаком» в «ЛНР» примерно такие же, как у «Феникса». Если брать тот же тариф «Народный», то здесь лишь стоимость подключения дешевле – 120 руб. (59 грн по курсу «государственного банка ЛНР» на 09.01.18). Правда, местные жители констатируют, что качество связи «Лугаком» слабое – «то есть, то нет».

Таким образом, Vodafone остается монополистом по связи неподконтрольных территорий со свободной частью Украины.

Учитывая ситуацию, жители неподконтрольных территорий все чаще переходят на «Феникс» и «Лугаком», если у них нет надобности в звонках на подконтрольную часть:

Евгения (Донецк): «Думаю, большинство на "Фенинс" перейдет, с их 50 р/мес. Останутся только те, кому МТС необходим по работе или для звонков в Украину»;

Константин (Донецк): «На МТС останется 40-45%»;

Ярослав (Донецк): «У птицы ("Феникса", – прим.) еще есть тариф 20 коп./мин. без абонплаты, т.е. еще выгоднее. Похоже, что многие туда перейдут. А так да, у МТС будет 3 грн/день, просто сообщения не всем еще пришли»;

Сергей (Луганск): «Если бы Водафон не обеспечивал связь с родственниками, которые живут на украинской стороне, то зачем он был бы вообще нужен в Луганске? С таким качеством связи, грабительскими тарифами такой оператор не нужен»;

Ольга (Луганск): «У кого есть желание общаться с украинской стороной, может это делать по вайберу или вотсапу. Лучше купить телефон с функциями, поддерживающими эти приложения».

Но жители неподконтрольных городов все еще надеются, что «МТС даст заднюю», хотя, по их мнению, «будет поздно, часть абонентов они потеряют навсегда». Судя по всему, потеря проблемных абонентов Vodafone не волнует, как отвечают операторы – компания просчитала все риски.

Как сообщалось ранее, с 9 января по 15 февраля 2018 года мобильный оператор «Vodafone Украина» переводит абонентов с неподконтрольных территорий Донбасса на тариф «Смартфон Стандартный». Согласно его условиям, устанавливается ежедневная абонплата в 3 грн, которая будет сниматься независимо от того, пользовались телефоном и интернетом, или нет. Деньги будут оставаться на счету только в случае полного отключения сотовой связи.

При этом пользователи не имеют права ни отказаться от перевода на такой тариф, ни выбрать любой другой. В компании отмечают, что это – единственный тариф, который будет действовать на неподконтрольных территориях с 2018 года.

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

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