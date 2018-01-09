Переговоры о втором этапе обмена пленными на Донбассе пройдут в Минске 10 января. Новости

Второй этап освобождения пленных на Донбассе обговорят на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которая состоится в среду, 10 января. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Это будет первая встреча участников ТКГ в Минске в 2018 году. По информации СБУ, на неподконтрольной территории Донбасса остаются более 100 украинских заложников. В офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека допускают, что представители «Л/ДНР» предварительно готовы отдать 20 заложников в обмен на 70 человек из их списков.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил начать новый переговорный процесс по обмену пленными. Одной из возможных формул обмена называют «74 на 29», при которой на подконтрольную Украине территорию вернутся почти три десятка граждан. Также известно, что 10 января обмен пленными обсудят члены Минской переговорной группы.

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