Льготная очередь на КПВВ: Нюансы для беременных женщин. Новости

Для прохождения линии разграничения через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) у беременных женщин с прошлого года требуют дополнительные документы, подтверждающие факт беременности.

Например, на КПВВ «Майорск» работают две зоны на выезд и на въезд. В каждой по три очереди — для пешеходов, автомобилистов и льготная.

«По льготной пропускаем людей с инвалидностью 1-й и 2-й группы, пенсионеров старше 70-ти, беременных на большом сроке. Но из-за того, что в холодное время года девушки часто подкладывали подушки и симулировали свое интересное положение, сейчас требуем карты беременных или справки», – рассказал пресс-секретарь Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.

Он также отметил, что семьи с младенцами пограничники пропускают сразу, без очереди. «Тем же, кто едет с детьми до 3-х лет, придется немного подождать», – констатировал Заруднев.

Отметим, что во «Временном порядке контроля за перемещением лиц… через линию соприкосновения» в отношении беременных ни о каких дополнительных документах не говорится, а лишь указано, что право на проезд вне очереди имеют «женщины с явными признаками беременности». Аналогичная формулировка указана в перечне лиц для льготного проезда через контрольные пункты «ДНР».

Как отмечалось ранее, в разделе IІI «Контрольный пункт въезда-выезда» Временного порядка указано, что вне очереди к КПВВ могут быть допущены следующие лица и транспортные средства, на которых они передвигаются:

лица с ограниченными возможностями (при наличии документов подтверждающих инвалидность 1 и 2 группы);

лица пожилого возраста (старше 70 лет);

женщины с явными признаками беременности;

родители (опекуны, при наличии подтверждающих документов) с малолетними детьми до 3 лет;

другие лица – в случае возникновения потребностей гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших и т.д., при наличии подтверждающих документов).

Перечень лиц, имеющих право на льготный проезд через КПП «ДНР» на линии разграничения:

инвалиды I и II категорий;

граждане с детьми до 3-х лет;

женщины с явными признаками беременности;

тяжело больные (после операции, онкозаболевание, сахарный диабет);

лица при наличие авиа- и ж/ж билетов (с указанием даты отправления в день пересечения).

По материалам: MediaPort, собственная информация

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