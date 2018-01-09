Проблемы с сырьем: В «ДНР» перенесли запуск Харцызского трубного завода. Новости

В «ДНР» не получилось запустить Харцызский трубный завод в 2017 году, но планируют это сделать в первом квартале 2018 года. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил глава «ДНР» Александр Захарченко.

«Думаю, что в первом квартале 2018 года мы жителей города Харцызска обрадуем. Сейчас пока говорить не буду, загадывать тоже не хочу, но планы запуска завода есть, и реализация этих планов должна в ближайшее время начаться», – сказал он.

По словам «заместителя главы администрации» Харцызска Виктории Заливадной, Харцызский трубный завод не был запущен, потому что были проблемы с поставкой сырья. «Мы надеемся, что в 2018 году все-таки запускается наш трубный завод, потому что вопросы стояли только в поставке сырья. Не такой глобальный вопрос, его можно решить», – говорит она.

Как сообщалось ранее, «и. о. главы администрации» неподконтрольного Харцызска Александр Левченко анонсировал, что в «ДНР» планировали до конца 2017 года запустить «национализированный» трубный завод.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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