Глава Южной Осетии заявил, что оказывает военные консультации в «ДНР». Новости

Помимо «добровольцев» частично признанная «республика» Южная Осетия* поставляет в «ДНР» военную форму и технические средства. Это в видеоинтервью российскому проекту WarGonzo подтвердил «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов (на фото) во время своего посещения Донецка в январе.

«Я практически каждый свой приезд в ДНР бываю на передовой. Особенно, когда касается ребят из Южной Осетии и соседей в целом. Конечно, я забочусь об осетинах, мне интересно, как они выполняют свои боевые задачи – интересует меня и как военного, и как руководителя республики. Где-то можно подсказать, идеи дать», – сказал Бибилов.

Он признал, что как «генерал-лейтенант» оказывает военные консультации, «на том уровне, на котором могу оказать эту помощь».

Бибилов также прокомментировал слова осетина Мамаева, воюющего на стороне «ДНР», что Южная Осетия помогает военной формой, техническими средствами. «Мы не прячем этого, между нами и Донецкой народной республикой подписаны рамочные соглашения. В первую очередь должны все сделать, чтобы мы были уверены в помощи друг друга. Наши народы должны быть уверены, что в случае чего-то, мы встанем рядом… И все, что касается помощи в любой деятельности нашей республики, – мы готовы», – продолжил «президент».

Также в сюжете уточняется, что в этот раз Бибилов приехал в Донецк в сопровождении «министра обороны» Южной Осетии, правда, не стал углубляться в тему цели визита «министра».

Напомним, Анатолий Бибилов прибыл в «ДНР» 5 января. Официальная цель визита была обозначена как – работа по развитию экономических и торговых отношений. Ранее сообщалось, что Южная Осетия готова провести референдум о своем вхождении в состав России, однако такой шаг стал бы предательством по отношению к «Л/ДНР».

*«Республика» Южная Осетия – частично признанное государство, с 1991 года – временно неподконтрольная Грузии территория. Независимость РЮО признана 4-мя государствами-членами ООН и 5-ю непризнанными и частично признанными государствами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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