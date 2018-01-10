Будете возмущаться – отберем землю: В «ДНР» обрисовали перспективы фермеров. Новости

Когда аграрии говорят, что у них все плохо – это разговоры для нищих. Об этом в интервью одному из «республиканских» каналов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (на фото), комментируя возмущения фермеров «налоговой» политикой «ДНР».

«Они (аграрии, – прим.) говорят, что у них все плохо. Но я понимаю, когда плохо – предприятие останавливается. А я не знаю ни одного агрария, который бы сказал: я закрываю свое дело. Мы динамику отслеживаем: число фирм, которые прекратили свое существование, – в районе 5%. Но я не знаю ни одного агрария, который бы закрылся. Нет у меня таких данных. Это разговоры для нищих, что у них все плохо. Там нормально с оборотами», – сказал Тимофеев.

По его версии, аграрии предложили платить за один гектар земли и не вести никакую отчетность. По мнению Тимофеева, «это попытка создания большой черной дыры по отмыванию денег». «Я им говорю: подождите. Мы вам предлагаем – если у вас нет прибыли, вы вообще ничего не платите. А они – нет, мы не хотим. Я спрашиваю – почему. Потому что нам тяжело вести бухгалтерию. Я им – подождите, но вы же как предприниматели что-то пишите у себя на бумаге, расходы, доходы. Вот дайте мне эти бумаги, и я готов их принять как бухгалтерские отчеты, я готов создать спецотдел, который вашу бухгалтерию будет переводить в налоговый отчет. Говорят – нет, не дадим. Но если бы было бы все чисто и прозрачно, чего бояться?», – пояснил свою позицию «министр».

Он акцентировал, это не аграрии кормят «республику», а «республика» дала им возможность зарабатывать деньги. «Государство самостоятельно может взять эти земли, работать и накормить свое население», – намекнул Тимофеев на будущее «сопротивляющихся» фермеров.

Напомним, «глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ» о «переходе в государственную собственность выращенного урожая сельскохозяйственных растений, плодов кустарников, виноградников и деревьев». Тем самым он предоставил «министерству доходов и сборов ДНР» беспрепятственный доступ к местам хранения урожая.

Кроме этого, «миндоходов» развернуло в селах масштабную кампанию по «национализации» земли, техники и сельхозпродукции.

Как сообщалось ранее, фермеры также неоднократно заявляли об админдавлени на них со стороны «миндоходов»: аграриев «замучили» проверками и многочисленными отчетами. Дошло до того, что аграрии даже отказываются заниматься сельским хозяйством из-за форм отчетности, которую они должны подать в «министерство доходов».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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