Школы на линии фронта: Пленка, задерживающая осколки, мешки на окнах (Фото). Новости

На Донбассе в школах так называемой «серой зоны» дети учатся несмотря на постоянную угрозу активизации боевых действий.

Так, в Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) из пяти школ работают только две. 3 школы города были разрушены и занятия здесь больше не проходят. В школе №5 дети учатся несмотря на постоянную угрозу обстрелов. «Мешки лежат на всякий случай, вдруг. И там есть специальная защитная пленка на стеклах, которая задерживает осколки», – рассказала преподаватель Красногоровской ООШ№5 Людмила Маяцкая.

10-летняя София была ученицей одной из них. Чтобы добраться до работающих школ, сотни детей теперь должны проезжать опасные зоны. «У меня нет из-за этого работы. Потому что мне нужно отвезти туда, там мы гуляем ходим по городу, забираем на 10 часов и приводим домой», – сказала одна из мам.

В условиях вооруженного конфликта местные власти не могут изменить ситуацию. «Вложит государство деньги сейчас на данном этапе в эту школу, завтра прилетит что-то и миллионы улетели на ветер», – сообщил глава Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук.

В двух работающих школах города, на которых также видны следы обстрелов, учителя делают все возможное, чтобы дети получили образование. В классах регулярно проводятся занятия по безопасности, во время которых школьникам рассказывают, что делать при обстреле. Ни у кого здесь нет уверенности в том, что город вернется к нормальной жизни в ближайшее время.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: