Не разводите панику: «Полиция ДНР» опять пошла по квартирам. Новости

В неподконтрольном Донецке «полиция ДНР» продолжает поквартирный обход жителей, чем вызывает не только опасения горожан, но и дает почву для мошенников. Об этом сегодня, 9 января, сообщают дончане в соцсети.

«Донецк. По улице Пинтера ходили неизвестные люди по квартирам, требуют предъявить паспорт и документы на квартиру. Показывают липовые удостоверения. Причем невозможно прочитать, кто это, и с какого ведомства. Будьте бдительны – это мошенники. На предложения вызвать участкового реагируют моментально – уходят, причем, очень быстро», – описал дончанин Александр ситуацию в микрорайоне Текстильщик.

Жительница микрорайона Наталья подтверждает, что «у нас вчера ходили по квартирам они». Аналогичные случаи были и в иных районах города:

При этом дончане констатируют, что если это и мошенники, то их действия не беспочвенны: сотрудники «полиции ДНР» и местных ЖЭКов действительно обходят квартиры:

Евгений: «У нас на районе менты лазили по домам, спрашивали, кто снимает квартиры»;

Катя: «Выявляют тех, кто сдает жилье в аренду и не платит в бюджет республики налог. Чего панику разводить?»;

Александр: «Я в принципе не первый раз слышу. И не в одной группе уже видел такие посты, что ходят, проверяют по поводу аренды и т.д... Но доказать же не реально, что квартиру сдают за деньги (чтобы потом требовать налог с арендодателя), а не просто живут друзья и т.д.».

Большинство участников дискуссии отмечают, что вообще не открывают двери незнакомцам: «свои звонят по телефону», «друзья и родные ходят всегда по предварительному звонку, а все остальные – лесом», «пусть несут ордер, на порог пускать не обязаны». «В принципе, открыть вы им обязаны (если они уверены, что вы дома), если не ошибаюсь. А вот впускать в жилье – это уже другой вопрос», – парирует Геннадий.

«В органах внутренних дел проводится операция "Съемная квартира", не разводите панику! Юридически доказать, что человек не платит налог от дохода, действительно очень хлопотно. Полиция выполняет свои функции по защите граждан, просто спрашивайте документы у посетителей», – попыталась всех успокоить дончанка Виктория.

Однако данное сообщение лишь усилило опасения дончан. В частности, граждане переживают за украинские оригиналы документов на квартиры, которые если вдруг изымут, восстановить уже будет практически не возможно:

Наталья: «А если предъявить цветную копию документа, а не оригинал? Я боюсь кому-либо, кроме нотариуса, документы на квартиру в руки давать. Вот у меня в паспорте другая прописка, но квартира моя. Так вот, если я покажу ксерокопию на квартиру? Да я вообще даже оригинал паспорта не хочу никому давать. Мало ли, кто сейчас ходит»;

Геннадий: «Да документы на квартиру вообще показывать не надо, максимум – паспорт и то, если вы 100% уверены, что это правоохранительные органы. Можете узнать фамилию и звание, позвонить в отделение, узнать о наличии таких, должны ли они быть в данный момент здесь, а потом уже открывать, если есть желание».

«Совсем плохо в республике с деньгами, раз за съемное жилье принялись... Для людей бы что-то сделали, но нет. Налоги на дыхание введут скоро», – резюмирует дончанка Анна.

Отметим, что в «ДНР» действительно с начала декабря 2017 года проходит акция «Съемное жилье» по выявлению уклонения от «налогов» при сдаче недвижимости в аренду. Но, по мнению дончан, заодно таким образом выявляют «брошенные» квартиры, хозяева которых вынуждены были выехать за пределы «республики».

Как ранее сообщалось, аналогичный массовый поквартирный обход отмечался в «ЛНР» с июля 2017 года. Здесь не скрывали цель операции – тогда еще «глава ЛНР» Игорь Плотницкий открыто дал поручение провести «инвентаризацию» пустующих квартир, в частности, чтобы потом выдать их для проживания оставшимся в «ЛНР». Жители констатировали, что такие обходы проводились, и они были взволнованы составлением списков пустующих квартир.

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