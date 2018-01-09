Украина попала на карту температурных аномалий: Придет ли зима на Донетчину? (Фото). Новости

Украина на карте температурных рекордов NASA попала в зону неестественно теплой зимы в Европе. На официальном сайте космическое агентство показало карту температурных аномалий на планете*.

В то время, как Соединенные Штаты Америки страдают от морозов и снегопада, в Мариуполе (Донецкая обл.) – солнце и плюсовая температура.

На карте NASA сразу несколько зон аномальной температуры – в Северной Америке сильные морозы, замерз Атлантический океан, частично –Ниагарский водопад, а в Восточной Европе по всем показателям – весна. Температура в Украине кое-где опускается ниже нуля. А Мариуполь греется на солнце. «Прекрасно, мы очень долго ждали и, наконец-то, дождались. Снег – это уже не главное. Главное – что есть солнце», – поделилась мариупольчанка.

Мариупольские метеорологи не решаются сказать, когда выпадет снег, а зиму жаркой не называют. Синоптик Наталья Межерицкая рассказала, 40-60 лет назад в январе бывали дни и теплее. «Все идет по какой-то синусоиде. Т.е. у нас могут быть достаточно холодные зимы и потом чередоваться с более теплыми зимами», – отметила синоптик Мариупольской гидрометеообсерватории.

По прогнозу синоптиков уже в воскресенье, 14 января, ночная температура упадет до -10 градусов. И такая погода продержится до Крещения. По словам Межерицкой, с 19 января ожидается потепление и осадки в виде дождя.

Мариупольцы наслаждаются теплой и солнечной погодой, но все равно мечтают о настоящей зиме. Ждут снег в январе и феврале:

«Отличная зима будет. И снег будет, и санки будут, и все»;

«Слабо припоминаю, чтоб такая теплая зима была. Помню сугробы»;

«Почаще бы такая погода, но снега все равно хочется».

Сегодня ночью, 9 января, по прогнозу, температура воздуха упадет до 3-5 градусов мороза. А завтра днем снова будет плюс.

*Отмечается, что карта создана на основании данных с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. А сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 годы.

По материалам видеосюжета телеканала «ТV-7 Мариуполь» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»