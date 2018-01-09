Козловский о настроениях в «ДНР»: Они ностальгируют за временем, когда была Украина. Новости

В «Донецкой народной республике» сложная ситуация, а жители неподконтрольной территории ностальгируют по тем временам, когда была Украина. Об этом сегодня, 9 января, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал освобожденный 27 декабря украинский ученый и общественный деятель Игорь Козловский (на фото).

«Сложная ситуация. Потому что растет безработица, негде работать, люди перебиваются случайными заработками», – сказал он.

По словам Козловского, очевидно, что уровень жизни стал хуже, чем до 2014 года. «Никто не скрывает. Они ностальгируют за теми временами, когда была Украина. Многие, кто стоят на позициях "ДНР", на позициях связи с Россией, для них счастье, предположим, когда они видят украинские продукты», – сообщил ученый.

Он рассказал, что на прилавках местных магазинов в основном российские продукты, которые по качеству значительно хуже украинских, и выбор товаров стал беднее. «Это все отмечают, не важно, на каких мировоззренческих или политических позициях они стоят, они действительно отмечают, что продукты хуже. Говоря даже, что сбрасывают весь "непотріб" в регион. И если уже появляется украинский продукт, это как в СССР появились американские товары. Примерно такая же реакция. Бедно, значительно все беднее», – отметил Козловский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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