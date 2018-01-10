На Луганщине со стрельбой задержали водителя, протаранившего 2 полицейских авто (Фото). Новости

Мужчину, который повредил 2 патрульных автомобиля и устроил гонки с полицейскими, со стрельбой задержали в Лисичанске (Луганская обл.). Об этом 9 января сообщила пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Согласно данным пресс-службы, 9 января вечером в Северодонецке патрульные заметили автомобиль Chevrolet Tacuma, который двигался с неработающей левой фарой. Во время общения с полицейскими водитель неожиданно завел двигатель и поехал в направлении Лисичанска. Инспекторы начали преследование.

В Лисичанске на улице Малиновского дополнительные экипажи заблокировали дорогу служебными автомобилями. Однако водителя это не остановило. Повредив служебный автомобиль и чуть не сбив инспектора, который вынужден был применить огнестрельное оружие, он продолжил движение. Через несколько минут автомобиль нарушителя заблокировали в районе центрального рынка. Как выяснилось, в автомобиле вместе с мужчиной находилась испуганная женщина, которая объяснила патрульным, что просила мужа остановиться, но он на просьбы не реагировал.

У задержанного инспекторы обнаружили признаки возможного наркотического опьянения, тест на которое он согласился сдать в наркологическом диспансере. В случае выявления в организме нарушителя наркотических веществ он будет нести ответственность за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В отношении мужчины правоохранители составили постановления по части 1 статьи 121 (нарушение пользования внешними световыми приборами), статье 122-2 (невыполнение требований об остановке) КоАП и два протокола по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Также в отношении водителя открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 УК (сопротивление работнику полиции).

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