Арт-площадку закрытого в Донецке завода «Изоляция» превратили в концлагерь. Новости

В «ДНР» оказаться в подвале «МГБ» можно абсолютно ни за что, а на территории арт-площадки бывшего завода «Изоляция» в Донецке удерживают много заложников, превратив его в концлагерь. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал освобожденный 27 декабря украинский ученый и общественный деятель Игорь Козловский (на фото).
«Подвалы. Мне трудно сказать, насколько они сейчас заполнены, в разговорах с теми, кто освобождался, они говорят, что [людей удерживают] на той же "Изоляции", которая становится чем-то вроде концлагеря. Это завод "Изоляция", который в свое время был закрыт и использовался как арт-площадка», – говорит он.
По его словам, на территории бывшей арт-площадки в Донецке удерживают много заложников. «После того, как начинаются эти события, выезжает "Изоляция" сюда в Киев, и там происходит захват этой территории, и МГБ делает что-то вроде концлагеря. Там, говорят, человек 50-60 сейчас находятся», – продолжил Козловский.
Освобожденный из плена ученый также добавил, что в «ДНР» могут бросить человека в подвал без всякой причины. «Попасть в подвал элементарно. Даже не имея никакой позиции, ты можешь быть простым обывателем», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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