Выйти из зоны комфорта и сделать: Переселенка из Луганска об открытии бизнеса. Новости

Переселенка из Луганска Дарья Кобякова, переехав в Харьков из-за боевых действий на Донбассе, долгое время находилась в состоянии стресса. Подыскав интересную работу, она через некоторое время поняла, что может достичь большего, как специалист в своей сфере. Об этом она рассказала в эфире «Громадського радіо».

По профессии Дарья логопед-дефектолог. Работу в Харькове она нашла только через два месяца после переезда, получая до этого отказы, и сразу включилась в работу. Спустя время женщина поняла, что может достичь большего, чем то, что ей предлагало место работы.

Дарья вспоминает, что стать соосновательницей пространства для развития ребенка решилась, узнав о возможности получения гранта на открытие собственного бизнеса. «Я стала искать другие варианты. Очень кстати оказался грант от МОМ (Международной организации по миграции, – прим.). Я, выиграв этот грант, получила определенную сумму на покупку оборудования. Им стали игрушки для моих занятий, и кое-какая мебель на эти деньги была закуплена. Так возникла идея иметь свой кабинет», – говорит она.

Переселенка убеждена, что к реализации планов нужно стремиться всегда. «Есть мечта – нужно к этой мечте бежать, идти. Не можешь идти – ползи или лежи по течению, но я не лежала. У меня был реальный бизнес-план: с каким количеством детей я должна работать, какая прибыль, какие расходы. Это такой опыт», – рассказывает она о процессе участия в грантовой программе.

По ее словам, первое время она арендовала помещение сама, а когда у нее образовалось определенное количество клиентов, среди них нашелся и бизнес-партнер – мать одного ребенка, с которым Дарья занималась. Перед тем, как переселенка из Луганска стала соосновательницей пространства для развития ребенка, ей пришлось преодолеть собственный страх. «Это очень страшно, потому сразу ты выходишь из зоны комфорта, много чего не понимаешь. Самое главное, сейчас я это понимаю, что просто нужно сделать этот шаг, как вступить в экстремальное путешествие, и я этот шаг сделала», – говорит Дарья.

Она добавила, что помочь побороть страх могут родственники или близкие люди. «Моя кума мне как-то сказала, что надо каждый день, каждое событие, каждого ребенка воспринимать как шанс, как последний шанс… Когда мы со своим уже нынешним партнером это обговаривали, я понимала, что это мой последний шанс. И если шаг назад – твоя мечта будет не осуществима. Просто представляла, что я должна этот шаг сделать, выйти из зоны комфорта, сделать шаг, побежать. Дальше жизнь тебя понесет. Если работать, то ты на месте не останешься», – поделилась своим опытом женщина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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