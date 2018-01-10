Порошенко рассказал, сколько техники и вооружения передано в зону АТО (Инфографика). Новости

Украина в 2017 году реформировала армию, и в 2018 году продолжит наращивать военную мощь. Об этом президент Украины Петр Порошенко 9 января сообщил на своей странице в Facebook.

«Обеспечение военных собственных жильем, передача военной техники в АТО, разработка новейшего вооружения – так мы реформировали армию в 2017 году», – отметил глава государства.

«Продолжаем и в дальнейшем наращивать военную мощь нашего государства», – добавил он.

Согласно данным, опубликованным президентом, в 2017 году 34 тыс. человек вступили в ряды ВСУ, 10 тыс. военных переведены на новую систему питания. Кроме того, в зону АТО переданы 22 тыс. боеприпасов и ракет, 1300 единиц военной техники, 14 новых военных разработок приняты на вооружение.

Президент также рассказал, что 24,3% увеличен военный бюджет-2018, в 2017 году военный бюджет составлял 64,4 млрд грн.

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