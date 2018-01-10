Какие обещания не выполнили главы Донецкой и Луганской областей в 2017 году (Инфографика). Новости

В 2017 году губернаторы Донецкой и Луганской областей Павел Жебривский и Юрий Гарбуз не выполнили ряд обещаний, поэтому попали в список, составленный аналитиками «Слово і діло».

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обещал, что в 2017 году в Курахово, Бахмуте, Торецке и Славянске будут построены полигоны для сортировки твердых бытовых отходов. Он также обещал, что будут открыты 6 опорных школ в регионе, а также полностью завершить ремонт во втором квартале 2017 года на очистных сооружениях в Бахмуте.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз не выполнил ряд обещаний, связанных с выделением жилья. В частности, он обещал, что в Рубежном 107 семей переселенцев должны получить жилье до Нового 2018 года, однако строительство домов не успели завершить в срок. В конце 2017 года губернатор Луганщины пообещал, что по завершению строительства многоэтажек в Рубежном ключи от около 200 квартир вручат переселенцам, а всего жильем до конца 2018 года обеспечат 270 семей.

Кроме того, губернатор Луганщины обещал в 2017 году закупить 3 школьных автобуса для Меловского района и микролаборатории для фельдшерско-акушерских пунктов Луганской области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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