В «ДНР» хвастаются ростом экономики в 2017 году. Новости

В «ДНР» к осени 2017 года запустили ряд остановленных предприятий, а экономика растет каждый год. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (на фото).
«Если брать в комплексе, то у нас рост экономики составил в этом году 22%. Мы идем в коридоре 20% ежегодного прироста к предыдущим показателям, поэтому здесь говорить о том, что экономика не развивается и стагнирует, – это неправильно», – убеждает он.
Согласно обнародованной инфографике, в «ДНР» прирост поступлений в «бюджет» в 2017 году следующий:
- единый взнос (бизнес) – 63%;
- подоходный налог – 54%;
- с/х налог – 32%;
- упрощенный налог – 31%;
- налог с оборота – 24%;
- налог на прибыль – 20%.
Другие экономические показатели в «ДНР» традиционно замалчивают.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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