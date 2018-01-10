В «ДНР» хвастаются ростом экономики в 2017 году. Новости

В «ДНР» к осени 2017 года запустили ряд остановленных предприятий, а экономика растет каждый год. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (на фото).

«Если брать в комплексе, то у нас рост экономики составил в этом году 22%. Мы идем в коридоре 20% ежегодного прироста к предыдущим показателям, поэтому здесь говорить о том, что экономика не развивается и стагнирует, – это неправильно», – убеждает он.

Согласно обнародованной инфографике, в «ДНР» прирост поступлений в «бюджет» в 2017 году следующий:

единый взнос (бизнес) – 63%;

подоходный налог – 54%;

с/х налог – 32%;

упрощенный налог – 31%;

налог с оборота – 24%;

налог на прибыль – 20%.

Другие экономические показатели в «ДНР» традиционно замалчивают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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