В «ДНР» заявили, что после блокады аврально перестраивали логистику под Россию. Новости

В «ДНР» утверждают, что «просчитывали вариант» блокады неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, но менять логистику поставок сырья и товаров под Россию пришлось «в авральном режиме». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.

«Здесь стали вопросы логистики, потому что надо было экстренно переориентировать все потоки. Если продукция раньше уходила в сторону Украины и через Украину, то здесь надо было срочно пересчитывать логистические маршруты, переориентировать в Российскую Федерацию, через Российскую Федерацию и т. д. В авральном режиме было сделано», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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