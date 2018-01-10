В «ДНР» заявили, что после блокады аврально перестраивали логистику под Россию. Новости

В «ДНР» утверждают, что «просчитывали вариант» блокады неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, но менять логистику поставок сырья и товаров под Россию пришлось «в авральном режиме». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.
«Здесь стали вопросы логистики, потому что надо было экстренно переориентировать все потоки. Если продукция раньше уходила в сторону Украины и через Украину, то здесь надо было срочно пересчитывать логистические маршруты, переориентировать в Российскую Федерацию, через Российскую Федерацию и т. д. В авральном режиме было сделано», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- В «ДНР» хвастаются ростом экономики в 2017 году
- Будете возмущаться – отберем землю: В «ДНР» обрисовали перспективы фермеров
- Китаю вообще все равно: В «ДНР» нацелились на иностранный капитал
- Тука: Если до блокады «власти» «Л/ДНР» получали 10% от украинского бизнеса, теперь – 100%
- У нас есть инвесторы: В «ДНР» рассказали, как привлекают деньги
- На Россию будут давить за «национализированные» предприятия в «ДНР» и «ЛНР», – Тука
- В «ДНР» похвастались, с какими странами торгуют, но признали, что нелегально
- Премии «налоговикам» в 30% от штрафов: В «ДНР» пытаются успокоить возмущенных
- В «ДНР» рассчитают ВВП
- Пока доля Крыма на рынке «ДНР» всего 2%
- В «ДНР» берутся за внедрение криптовалюты
- В «ДНР» хотят обойти блокаду с помощью криптовалюты
- С возвратом предприятий на неподконтрольном Донбассе есть много сложностей, – Тука
Комментарии