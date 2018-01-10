Двое жителей Зайцево заблокированы в доме из-за обстрела, – «ДНР». Новости

В результате обстрела двое мирных жителей Зайцево оказались заблокированы в собственном доме. Об этом 9 января сообщил «и.о. главы администрации» Горловки Иван Приходько, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Сегодня около 20:00 опять подвергся обстрелу поселок Зайцево. Пострадал дом по улице Красных Партизан, 26. В результате в доме оказались заблокированными двое людей: мужчина 50-ти лет и его мать-пенсионерка», – утверждает Приходько.

По его словам, люди живы, связь с ними поддерживается. «Но, учитывая, что обстрел продолжается, деблокировать людей пока не удается», – уверяет Приходько.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория