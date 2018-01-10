Сводка из зоны АТО за 9 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник применил пехотное вооружение в районе Светлодарской дуги. Сначала незаконные вооруженные формирования из ручного противотанкового гранатомета обстреляли силы АТО у Луганского, а впоследствии из стрелкового оружия обстреляли силы АТО у Майского.

На донецком направлении на Приазовье НВФ вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и выпустили 8 мин из минометов калибром 82 мм по опорным пунктам вблизи Павлополя.

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов при обстрелах – 49 единиц. Наиболее интенсивный огонь велся на донецком направлении, под обстрел попали также окраины Горловки. Всего за сутки зафиксировано 5 нарушений новогоднего перемирия со стороны украинских силовиков».

Также в «ДНР» сообщают, что «сегодня удалось эвакуировать двоих жителей Зайцево, которые были заблокированы в собственном доме в результате обстрела».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район села Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела двое мирных жителей Зайцево оказались заблокированы в собственном доме.