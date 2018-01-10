В «ЛНР» сообщили об изменениях графика работы КПП «Станица Луганская». Новости

«Временный пункт пропуска ЛНР "Станица Луганская"» с сегодняшнего дня, 10 января, меняет график работы. Об этом 9 января сообщил пресс-центр «службы пограничной охраны МГБ ЛНР».

«В связи с переходом украинского КПВВ "Станица Луганская" на новый режим работы служба пограничной охраны МГБ Луганской народной республики для удобства граждан, пресекающих линию разграничения, с 10 января будет осуществлять пропуск лиц через пункт перехода "Станица Луганская" с 8:00 до 18:00 по местному ("московскому" – ред.) времени», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что изменяется режим работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе «Станица Луганская».

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