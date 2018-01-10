Воровство прекратили, ну, или не критично: Тимофеев об угле и электроэнергии в «ДНР». Новости

В «ДНР» утверждают, что борются с воровством по законам военного времени, поэтому и электроэнергии излишек, и угольная отрасль развивается. Электроэнергией даже торгуют с «ЛНР». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (на фото).
«Угольная промышленность никуда не делась, она как развивалась, так и развивается. Развивается и электроэнергетика... Электроэнергия у нас в плюсе. Мы излишки электроэнергии генерируем и продаем Луганской народной республике, поэтому это дополнительный источник дохода бюджета», – сказал он.
«Министр доходов и сборов» также утверждает, что в «ДНР» за 3,5 года угольная отрасль стала прибыльной. «Все очень просто – прекратили там воровство. Глобальная проблема, и при Украине она была. Не потому, что убыточная, просто воровать надо было меньше. Мы на территории воровство в угольной промышленности остановили, или свели его до того минимума, который критично не влияет на саму отрасль», – уверяет Тимофеев.
Он заявил, что бороться с воровством «глава ДНР» разрешил с учетом военного времени. «Дал полное разрешение руки отбивать полностью, если кто-то лезет к чужому. Понятно, что здесь использование админресурса, фактор военного положения нам помогает, какие-то процедуры упрощены. А какая разница, как мы достигли того, что перестали воровать? Воровать в масштабе перестали. Угольная отрасль из дотационной перешла в прибыльную, как и электроэнергия», – говорит он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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