Российские кураторы активно присутствуют в структурах «ДНР», – Козловский. Новости

Российские кураторы присутствуют практически во всех структурах «ДНР»,от «мэрии» до «министерств», и у них широкие полномочия. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал освобожденный 27 декабря украинский ученый и общественный деятель Игорь Козловский (на фото).

«То, что россияне там присутствуют активно, нет сомнений. Это в основном кураторы, которые контролируют, которые дают те или иные указания в управленческих структурах, начиная от "мэрии" и заканчивая различными "министерствами". У каждого "министерства" есть свои кураторы, с которыми они связываются. Эти кураторы связывают их с Москвой», – говорит он.

По его словам, о присутствии россиян в «ДНР» все знают. «Это уже почти не прикрыто, и все об этом знают. Этого никто не скрывает, уже называют фамилии, имена, не делают никакой тайны. Это правда. Присутствуют россияне везде, наверное, во всех структурах», – продолжает Козловский.

Он добавил, что россияне воспринимают свое присутствие в «ДНР», как командировку. «Ключевые точки – это карьера и деньги. Деньги они не только получают, но используют свою возможность, чтобы вывозить имущество. Все возможности им предоставлены», – рассказал ученый.

Освобожденный пленник также сообщил, что и в местах лишения свободы в «ДНР» очень много россиян. «Которые приходили так называемыми "добровольцами" в ополчение, вначале их рекрутировали через военкоматы, потом решили это скрыть и рекрутировали через специальные центры, в которых проходили обучение в Ростовской области, в специальных лагерях, и потом приезжали сюда. И они об этом рассказывали свободно и открыто», – вспоминает он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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