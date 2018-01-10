В «ДНР»: 9 человек эвакуированы из-за пожара в Горловке . Новости

В Горловке во время пожара были спасены 9 человек. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба МЧС ДНР».

В пресс-службе рассказали, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажного дома-малосемейки. Задымление распространилось на 2-й, 3-й и 4-й этажи.

Сотрудники «МЧС ДНР» во время тушения пожара вывели из задымленной зоны с включением в аппарат защиты дыхания подростка 2006 года рождения, вынесли на руках женщину 1932 года рождения. Еще 7 пострадавших выведены по лестнице пожарной автоцистерны с 4-го этажа.

Кроме того, по лестничным маршам со 2-го и 3-го этажа эвакуированы 6 человек.

Причины пожара устанавливаются.

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