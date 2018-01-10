Должностные лица угольного предприятия пойдут под суд за гибель горняка. Новости

Должностных лиц угольного предприятия будут судить за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели человека. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц ПАО «Шахтоуправление "Покровское"» по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека).

Установлено, что заместитель начальника одного из участков указанного предприятия, помощник начальника участка и электрослесарь, находясь при исполнении своих производственных обязанностей, в январе 2017 года привлекли машиниста комбайна к выполнению ремонта электрического оборудования. Однако указанный работник не имел соответствующей квалификации и удостоверения на допуск к техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, а потому не имел права выполнять такие работы.

Во время выполнения ремонтных работ машинист допустил ошибку, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

В ходе расследования собраны доказательства того, что действия должностных лиц угольного предприятия не отвечали требованиям Закона Украины «Об охране труда» и другим нормативно-правовым документам. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: