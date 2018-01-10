В Славянске задержан вооруженный экс-участник НВФ (Фото). Новости

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) выявили вооруженного экс-пособника незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

По информации пресс-службы, в течение весны 2014 года мужчина в составе НВФ дежурил на «блокпостах ДНР», после чего спрятал выданное тогда оружие у себя дома и скрывал свое прошлое. Разоблачен мужчина был во время отработки вызова о семейном конфликте. В дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Николаевке происходит ссора. По словам заявителя, хозяин дома находится в состоянии опьянения и угрожает членам семьи оружием.

На месте полицейским удалось успокоить мужчину. По месту его проживания был изъят пистолет Макарова и 2 магазина с патронами. Во время выяснения происхождения оружия было установлено, что его выдали 54-летнему владельцу при прохождении «службы» в рядах НВФ, куда он поступил в апреле 2014 года.

В задачи «новобранца» входила проверка автомобилей и лиц, пересекавших «блокпосты ДНР». Сначала он нес «службу» с охотничьим ружьем, а позже был вооружен боевым пистолетом.

После освобождения города мужчина вышел из НВФ, а о «служебных буднях» никому не рассказывал.

Славянским отделом полиции по вышеизложенным фактам возбуждено 2 уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

С пистолетом работают эксперты. Установлено, что изъятое оружие не состоит на учете в МВД Украины.

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