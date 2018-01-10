Освобожденный из плена ученый рассказал, как победить Россию на Донбассе. Новости

Чтобы вернуть неподконтрольные территории и победить в противостоянии с Россией на Донбассе, Украине нужна сильная армия, мощная пропаганда и улучшение уровня жизни. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал освобожденный 27 декабря украинский ученый и общественный деятель Игорь Козловский (на фото).

«С одной стороны, мы, конечно же, должны продолжать укреплять свою армию, не только материально, но и психологически, морально, поднимать дух – это важно. Нам крайне необходима сильная армия. Мы убедились за эти годы, что без сильной армии нам не выстоять. С другой стороны, нам необходимо работать над тем, что сегодня называется "информационная война"», – говорит он.

По его словам, российская пропаганда на Донбассе «Она идет, там работают каналы, российская пропаганда – она активная, жесткая, безапелляционная. Она постоянно навешивает ярлыки на Украину, как гвозди вбивает в сознание людей совершенно странные и страшные образы Украины. И это срабатывает, если каждый день человек слышит одно и то же. С этим нужно активно бороться и выстраивать свою активную пропаганду», – считает Козловский.

Он также считает, что Украине абсолютно не нужно в противостоянии на Донбассе подражать России. «Мы должны создать свой информационный образ – это важно. И, конечно, Украина должна богатеть, она должна поднимать уровень жизни, и это должно быть в ближайшее время, потому как там смотрят, с той стороны, следят за успехами. Успехи эти волнуют, а неудачи очень радуют, поэтому реформы должны пойти быстрее. Мы должны быть зажиточными, чтобы быть привлекательными», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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