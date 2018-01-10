Украина остановила, но баржи все равно дошли: «ДНР» поставляет уголь в Турцию. Новости

В «ДНР» утверждают, что бизнесу все равно, что они являются непризнанной «республикой», торговать углем это якобы не мешает. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.

«Уголь экспортно-ориентированный. Мы его добываем на продажу, называется поступлением валютной выручки в республику. В бизнесе все равно – признаны вы или не признаны. В данном случае – есть коммерческая выгода или нет», – говорит он.

«Министр» не скрывает, что из «ДНР» уголь контрабандным путем доставляется в Турцию. «Когда мы разговариваем с турками, они говорят: "Ребят, нам все равно под какими флагами вы к нам зайдете, дайте нам такого качества по такой цене, а сертификат происхождения – вопрос десятый, мы его даже не рассматриваем". Вы же видели несколько скандалов, когда Украина останавливала турецкие баржи, которыми уголь идет в сторону Турции, и чем закончилось? Баржи все равно дошли до Турции», – заявил Тимофеев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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