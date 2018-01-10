В Северодонецке женщина на ходу выпала из маршрутки. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) женщина выпала из автобуса. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Согласно информации полицейских, во время начала движения маршрутного такси от остановки общественного транспорта по ул. Химиков в Северодонецке женщина, опираясь на входную дверь, выпала из транспортного средства.

В результате пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина госпитализирована в больницу.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.

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