Рвать с украинским прошлым: Захарченко раздал поручения «судьям ДНР». Новости

В «республике» пересмотрели еще не все судебные дела, которые находятся в «ДНР» с 2014 года и были заведены по украинскому законодательству. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.
Отмечается, что в «ДНР» прошли «переаттестацию» 30 «судей», которым продлили «полномочия» еще на 3 года. «Нам надо рвать с нашим украинским прошлым, рвать надо не задумываясь, потому что обратного пути уже нет. Поэтому я не рекомендую, а настоятельно требую – давайте разбираться с теми уголовными делами, вообще с делами, которые лежат с 2014 года. Это первоочередная ваша задача», – заявил он.
Как сообщалось ранее, эксперт «Донбасс SOS» по документированию нарушений прав человека в зоне АТО Наталья Мельник рассказала, что в «ДНР» не признают решения украинских судов и пересматривают дела осужденных, людям меняют условия содержания под стражей и сроки тюремного заключения.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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