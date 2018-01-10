Жильцы разрушенных обстрелами многоэтажек месяцами ждут восстановления домов (Фото). Новости

Восстановление многоквартирных домов, разрушенных обстрелами на Донбассе, длится очень долго. Жителям частных домов государство вовсе не оказывает помощи. Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса».

Жители Красногоровки (Донецкая обл.) – города, который находится в нескольких км от Донецка, подвергаются обстрелам почти каждый день. Спустя почти 4 года после начала военных действий государственные органы так и не выработали механизм возмещения ущерба более чем 11,5 тыс. людей, чье жилье было повреждено или разрушено во время боевых действий.

Один из многоквартирных домов на окраине Красногоровки был обстрелян весной. Его жители ждали ремонта 4 месяца. Пока местные власти заказывали проект и искали подрядчиков, здание начало разрушаться. И лишь тогда приступили к его ремонту. Ремонт многоквартирных домов финансируется из бюджета области и госбюджета. Люди, живущие в них, интересуются: почему восстановление занимает сколько времени?

По словам губернатора Донетчины Павла Жебривского, ключевая проблема – с кадрами, строителями. Материалы есть. Как обещает Жебривский, после восстановительных работ в Авдеевке бригады строителей перейдут в Марьинку и Красногоровку.

Жители частных домов оказались еще в более сложной ситуации: государство не оказывает им помощи. Им остается надеяться только на волонтеров. Ситуация, в которой оказались жители разрушенных домов, осложняется еще и бюрократическими процедурами. Им непросто заставить правительство признать бедственное положение, в котором они оказались.

Когда не получается ничего добиться от системы, все, что остается людям – это искать поддержку на международном уровне. «Есть как позитивные случаи, когда люди выигрывают иски, есть негативные – когда отказывают. Это уже практика судебных решений разная. Когда отказывают – нужно собирать материалы, потому что это хорошая перспектива, обращения вплоть до Европейского суда по правам человека», – отмечает советник министра соцполитики Александр Ворошков.

Правозащитники могут помочь, но решения суда нужно добиваться годами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: