Козловский рассказал о мародерстве в «ДНР» и разграбленном доме Таруты. Новости

В «ДНР» разграбили дом экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруты и процветают грабежи и мародерства. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал освобожденный 27 декабря украинский ученый и общественный деятель Игорь Козловский (на фото).

«Я в одной из камер сидел с одним ополченцем, его подразделение находилось в доме Таруты. Он сам – человек, который чуть-чуть разбирается в искусстве, говорил о богатстве дома, о произведениях искусства там, при этом с ужасом говорил, что его соратники, понятно, что выпили весь винный погреб, который там был, что разграблено все, что касается дома», – сказал он.

По его словам, в «ДНР» также грабят предприятия и уничтожают транспортную инфраструктуру. «Предприятия распиливаются все, вывозятся в Россию, снимаются троллеи, чтобы добыть оттуда цветной металл, и все это переправляется в Россию. Прямой грабеж», – говорит Козловский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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