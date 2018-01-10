Потребительская корзина в Украине и лидеры подорожания в 2017 году (Фото). Новости

В Украине в 2017 году больше всего подорожала мясная продукция и овощи, а на продукты питания граждане тратят около половины своих доходов. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«В 2017 году больше всего дорожала мясная корзина, овощи и мясо. Сало подорожало, как абсолютно, так и относительно, и рекордно в этом году – на 68% или на 28 грн с начала 2017 года и за год. Свинина подорожала на 37% или на 27 грн. Это говорит о том, что от этого мы преимущественно откажемся», – сказал он.

По его словам, в то же время в Украине стали больше потреблять кондитерских изделий. «Потребительская корзина у нас очень схожа со странами СНГ. Единственный продукт, которого мы едим больше по сравнению с нашими соседями, это сладкое. У нас порядка 20% превышение по всему, что касается кондитерских изделий. Всего остального мы потребляем значительно меньше: и овощей, и фруктов, и мяса», – добавил эксперт.

Он также считает, что украинцы могли бы изменить свои вкусовые предпочтения на более полезные продукты, например, с мяса на красную рыбу, но не могут себе этого позволить. «Данные этого года показывают, что мы на продукты питания тратим в среднем 41% нашего дохода, плюс напитки – выходит около 50%. Вот такая структура – около 50% того, что мы зарабатываем, мы проедаем. Остальное – это транспорт, связь и коммунальные услуги», – подсчитал Дорошенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: