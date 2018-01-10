На ремонт дорог таможенники Донетчины направили свыше 1 млрд грн. Новости

Более 1,028 млрд грн Донецкая таможня Государственной фискальной службы перечислила в специальные фонды Донецкой области на ремонт и реконструкцию дорог. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой обл.

В пресс-службе напомнили, что в течение 2017 года во всех областях Украины действовал «дорожной эксперимент», в рамках которого 50% от суммы перевыполнения общего объема ежемесячных показателей поступлений таможенных платежей зачислялось в специальные фонды областных бюджетов.

По результатам 2017 года Донецкая таможня ГФС является одним из лидеров по перечислению средств на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры: таможня заняла IV место среди областей Украины по объему средств, направленных на улучшение транспортной логистики.

Читайте также: