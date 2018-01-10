Впервые за 18 лет: МОЗ Украины пересмотрел нормативы питания (Инфографика). Новости

Нормативы питания, пересмотренные Министерством охраны здоровья Украины впервые за 18 лет, необходимы для соблюдения диеты и подсчета килокалорий. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал диетолог Александр Кущ.

«Нормативы нужны, они нужны для нас, как ориентир. И данные нормативы, я считаю, оправданы, потому что в последнее время люди стали уходить в низкокалорийный рацион, и это очень плохо. Низкокалорийные рационы не позволяют получить джентельменский набор аминокислот, полинасыщенных жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов», – сказал он.

Фото: скриншот видео

Как сообщалось ранее, по подсчетам экспертов, в 2017 году в Украине больше всего подорожала мясная продукция и овощи, а на продукты питания граждане тратят около половины своих доходов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»