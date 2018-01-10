Из неподконтрольного Донбасса в обшивке авто пытались вывезти шахтное оборудование (Фото). Новости

На контрольный пост «Березовое 2» на въезд на подконтрольную украинской власти территорию мужчина пытался провезти шахтное оборудование, скрыв его в конструктивных особенностях авто. Об этом сегодня, 10 января, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Валерия Карпиленко.

«На контрольный пост "Березовое 2" на въезд на подконтрольную украинской власти территорию Украины прибыл гражданин Украины. В ходе работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителя ГФС (Государственной фискальной службы, – прим.), было обнаружено, что данный гражданин с сокрытием в обшивке транспортного средства пытался переместить оборудование для шахтного электротранспорта. Сумма оценки оборудования составила около 35 000 гривен», – сообщила Карпиленко.

По ее информации, данный гражданин передан представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.