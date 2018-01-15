Чистота и порядок в Донецке – не заслуга военного времени, – экс-директор музея. Новости

В неподконтрольном Донецке за порядком следят местные «руководители администраций», но чистота и порядок в городе – это не заслуга ни россиян, ни условий военного времени. Об этом в интервью «Ukrlife.TV» рассказала заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах, переселенка из Донецка Галина Чумак.

«Ну, какая там Россия? Председатель исполкома один, я его знаю по ходу службы, потому что как только в музее какая-то авария я сразу звоню в ЖЭК, не спасает – я звоню в службу единого заказчика, не помогает – я звоню председателю исполкома, тогда весь вопрос решается», – вспоминает она.

По ее словам, в центре города и с началом боевых действий поддерживается идеальная чистота и порядок. «Чистота невероятная в городе, в центре. Все освещено, все подметено, все чистенько, все вывозится вовремя, но это не заслуга военного времени, а заслуга тех людей, которые поддерживают это, и это еще и дань традиции. В Донецке всегда было чисто, всегда! У нас всегда было очень чисто и очень красиво в городе, и это поддерживается», – продолжает Чумак.

Она также отметила, что о том, как в Донецке появились урны, знает каждый представитель старшего поколения. «Откуда взялись урны в Донецке, знает каждый взрослый человек старшего поколения. Был такой Владимир Иванович Дегтярев – первый секретарь обкома партии. Это он стал наводить порядок и сказал поставить на каждом углу урны, а когда стали урны исчезать: "Будем ставить до тех пор, пока не приучим людей ими пользоваться". И таки за 40 лет это очень сильно удалось», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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