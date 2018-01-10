Бешенство на Луганщине: Домашний кот покусал троих детей. Новости

В Сватово (Луганская обл.) кот покусал детей. Через несколько дней животное умерло, а экспертиза показала, что у него бешенство.

Как рассказала местная жительница Надежда Яковенко, агрессивно их кот Кондрат вел себя несколько дней. Покусал обоих сыновей Надежды и соседскую девочку.

Потерпевших до сих пор не вакцинировали. По словам Надежды, в больнице вакцины нет. «Покупайте за свои деньги. А я мать-одиночка. Нужно 10 тыс. 900 грн», – рассказала мама потерпевших мальчиков.

В больницу с дочкой обратился и сосед Надежды Александр Ляшов. Девочке сделали прививку от столбняка.

Только в этом городе с начала года вакцина от бешенства понадобилась семи людям, пятеро из них – дети. Врачи обещают, что препарат им купят за деньги медучреждения. Но отмечают, что запасов лекарств, профинансированных государством, нет. «Многие укушенные покупают вакцину сами. Потому что самой вакцины в больнице и в близлежащих районах нашей области нет. Тут еще нужна не только терапевтическая вакцина, а еще делать иммуноглобулином добавочно. Поэтому по 5 детям мы вопрос решили», – сообщил генеральный директор Сватовского районного территориального медицинского объединения Игорь Плотников.

Статистика не утешительная – в прошлом году в вакцинации нуждались около полсотни местных жителей. «Из них был провакцинирован только 21 человек, а остальные – за собственные деньги. Пытались где-то найти вакцину. В этом году, можно сказать, год еще не начался, уже 10 укусов, 7 человек нуждались в вакцинации», – рассказал голова Сватовского общественного совета Юрий Ирха.

Жители крайних улиц Сватово, размещенных впритык к местным холмам и лесу, говорят, к ним во двор часто заходят оттуда дикие лисицы. По словам специалистов, именно они являются главными носителями бешенства.

Диких животных на протяжении 3-х лет отстреливать запрещали из-за АТО. Хотя, по словам ветеринаров, это самый эффективный способ побороть бешенство. «Необходимо увеличить отстрел. На сегодня это разрешено. И провести отстрел, в первую очередь, красной лисицы. Это значительно сократит количество случаев возникновения бешенства», – считает начальник Сватовского отделения Госпродпотребслужбы Сергей Банченко.

Еще одна панацея от смертельной болезни – прививка от бешенства домашним животным. Их ветеринары делают бесплатно. На этот год для Сватовского района заказано около 11 тыс. доз специальной вакцины.

По материалам видеосюжета телеканала «112.Украина» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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