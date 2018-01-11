Надо платить: В «ДНР» массово отключают от электроэнергии. Новости

Наболевший вопрос жителей «Донецкой народной республики» – массовое отключение должников от электроэнергии. Об этом сообщает местная газета.

«Действительно было распоряжение Совмина о том, что люди, находящиеся в зоне боевых действий, имеют право приостановить оплату электроэнергии. Однако ситуация поменялась очень сильно. Многие районы уже давно не обстреливаются, а некоторые даже стали тыловыми. Поэтому данный указ был отменен», – прокомментировал ситуацию «глава ДНР» Александр Захарченко.

Он подчеркнул – «за электроэнергию надо платить». «Это даже обсуждению не подлежит», – констатировал «глава ДНР».

Захарченко добавил, что если нет возможности платить сразу или имеются большие долги, то «наши службы идут навстречу и делают определенные уступки – на месяцы растягивают сроки уплаты, даже на год».

При этом люди жалуются, что представители энергопоставляющей компании «ДНР» заявляют, «что есть приказ Александра Владимировича Захарченко, на основании которого они грозятся отбирать жилье, однако на просьбы показать данный приказ не реагируют».

Захарченко уверяет, что подобного приказа не издавал. «Это похоже на новогоднюю шутку. Я разрешаю привести ко мне того, кто это сказал, прикрываясь каким-то моим указом. Я с ним лично поговорю, и думаю, мы на несколько лет избавим его от необходимости платить за коммунальные услуги. Такого распоряжения нет, не было и не будет», – сказал он.

При этом, как отмечал «верховный суд ДНР», в 2017 году выросло количество обращений в «суды» от поставщиков коммунальных услуг. Такое заявление рассматривается по упрощенной форме: в течение трех дней; без вызова в «суд» должника и заявителя; без «судебного заседания».

По результату рассмотрения такого обращения издается «судебный приказ», по которому «исполнительная служба» осуществляет принудительное взыскание – забрать квартиру, дом, земельный участок, другое недвижимое имущество могут в случае отсутствия у должника достаточных денежных средств или движимого имущества. Забрать единственное жилье или земельный участок могут в крайнем случае, и когда сумма долга превышает 24 тыс. руб. (12 тыс. грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 11.01.18). Например, в Донецке при взыскании задолженности в 43 211 руб. (21,6 тыс. грн) был наложен арест на автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий должнику.

В свою очередь «министерство юстиции ДНР» сообщало, что в «республике» введена практика удержания долгов из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов жителей.

На первом же этапе должника отключают от услуг: так, в Донецке жителей отключают от водоснабжения, в Макеевке – перекрывают газ, в Харцызске готовятся блокировать канализацию.

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