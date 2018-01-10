Корь наступает: На Луганщине зафиксированы случаи заболевания. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) зарегистрированы 2 случая заболеваемости корью. Вирус был завезен из Одесской области, там зафиксировано более тысячи случаев. Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Луганского областного лабораторного центра Надежда Юркевич.

«Приехал курсант с военной одесской академии. Ставили ему ОРЗ. Но когда уже появилась сыпь, его 29 декабря госпитализировали в инфекционное отделение и установили ему диагноз корь. И от него заразился отец. Курсант этот, мальчик, он привит. Последняя прививка в 6 лет. А у отца данных о прививках нет», – рассказала она.

В областном инфекционном отделении сегодня, 10 января, работала только одна врач, из-за занятости она не смогла прокомментировать этот факт. В лабораторном центре рассказали, что корь передается быстро воздушно-капельным путем, сопровождается такими осложнениями как пневмония и воспаление мозга. «В Украине на данный момент зарегистрировано было 3 тыс. случаев заболеваемостью корью. В Одесской области – больше всего. Зарегистрировано 5 летальных случаев от осложнений – трое детей и двое взрослых», – сказала Юркевич.

Последний раз заболеваемость корью на подконтрольной территории Луганщины фиксировали в 2011 году, а на временно неподконтрольной – в 2013 году. Если случаев фиксируют 3 или больше, то это уже вспышка.

По материалам видеосюжета ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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