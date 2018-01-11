Захарченко рассказал о махинациях с квартирами в «ДНР». Новости

В «ДНР» при получении бесплатных квартир люди идут на разные ухищрения: разводятся, оформляют их на родственников, или продают сразу после получения. Как сообщает местная газета, об этом в ходе итоговой по результатам 2017 года встречи с медиа рассказал «глава ДНР» Александр Захарченко.

Первая проблема – все хотят жить не просто в Донецке, но еще и в центральной части города. «Перед всеми мэрами поставлена задача провести перепись общежитий и помещений, которые можно перестроить под жилье в каждом городе. Однако есть проблема. Все желающие получить жилье хотят получить его в Донецке и желательно на площади Ленина или бульваре Пушкина, возле Кальмиуса на Набережной», – сказал Захарченко.

Он заверил, что в 2018 году в каждом городе «будут массово выдаваться ключи от квартир» для тех, кто хочет выехать из прифронтовых территорий. «Но вот само жилье в прифронтовой зоне восстанавливаться в данный момент не будет. Близость к фронту подразумевает возможность еще раз повредить то, что уже построено», – констатировал «глава ДНР».

Также Захарченко акцентировал на фактах мошенничества с получением бесплатных квартир в качестве компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье. «У нас есть случаи, когда на одну семью пытаются получить по две квартиры. Специально разводятся. А потом, и это самое обидное, оказывается, что мы выдаем квартиры, а через три недели их продают. Есть квартиры, оформленные на детей, есть квартиры, оформленные на родителей. Есть факты продажи, есть факты попытки обмана – на одну семью получили по две, а то и три квартиры», – возмутился он.

В этой связи Захарченко заявил, что введет мораторий «своим личным указом» на продажу данных квартир. «Но я прошу вспомнить, что вы – люди, и если у вас есть жилье, не лезьте в эти очереди. Там есть семьи с детьми и семьи с больными, инвалидами, и им это крайне необходимо. И еще: я попрошу СМИ, чтобы этих людей репортеры показали в каждом городе. Чтобы им даже в магазин было стыдно ходить», – резюмировал он.

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