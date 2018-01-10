Нарушения режима прекращения огня на Донбассе участились, – ОБСЕ. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и аналогичный уровень таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущими сутками. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 10 января.

В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в частности, приблизительно 235 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками, когда было зафиксировано около 150 взрывов. Так, поздно вечером 8 и в ночь на 9 января наблюдатели, находившиеся в центре подконтрольного «ДНР» Донецка, слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 5–12 км к западу-северо-западу и северо-западу. Во второй половине дня 9 января, осуществляя мониторинг на центральном железнодорожном вокзале Донецка (6 км к северо-западу от центра города) на протяжении примерно 1 часа, наблюдатели слышали 44 взрыва неопределенного происхождения и 50 очередей из крупнокалиберного пулемета – все на расстоянии 3–5 км к западу.

Вечером 8 и в ночь на 9 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с востока на запад, 4 взрыва неопределенного происхождения, 2 трассирующих снаряда с запада на восток, 2 снаряда с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток, 11 трассирующих снарядов с запада на восток, 7 снарядов с запада на восток, 5 взрывов неопределенного происхождения и 1 снаряд с юга на север, после чего в общей сложности последовало 100 взрывов неопределенного происхождения, 100 снарядов (3 с севера на юг, 60 с востока на запад, 2 с юго-востока на северо-запад, 15 с запада на восток, а также 20 с северо-запада на юго-восток), 3 выпущенные вверх осветительные ракеты и 1 взрыв в воздухе – все в 0,5–1,5 км к югу.

Ближе к вечеру 9 января эта же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 18 снарядов с востока на запад, 1 снаряд с запада на восток, 7 снарядов с востока на запад и 6 снарядов с запада на восток, за которыми последовало в общей сложности 70 снарядов (42 с востока на запад и 28 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу.

В первой половине дня 9 января, осуществляя мониторинг ситуации на железнодорожной станции в подконтрольном «ДНР» г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение приблизительно 3,5 часов, наблюдатели слышали 9 взрывов неопределенного происхождения, 12 выстрелов из автоматического гранатомета и 15 выстрелов из стрелкового оружия – все в 2–8 км в секторе от западо-юго-запада до севера. Ведя наблюдение на юго-западной окраине Ясиноватой в течение более 1 часа, команда СММ слышала 9 взрывов неопределенного происхождения и 1 выстрел из стрелкового оружия – все 2–3 км к западо-северо-западу.

Со своей позиции в 1,8 км к юго-востоку от подконтрольного правительству пос. Клебан-Бык (48 км к северу от Донецка) члены патруля Миссии слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия в 500 м к северу; по оценке наблюдателей, они были связаны с проведением учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.

Вечером, 8 января, камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала 1 снаряд с востока на запад и 1 снаряд с юга на север – оба в 5–8 км к северу.

9 января, ведя наблюдение в 1 км к северо-северо-западу от подконтрольного правительству с. Пищевик (25 км к северо-востоку от Мариуполя), члены команды Миссии слышали 10 взрывов, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, и 1 взрыв неопределенного происхождения – все в 1-2 км к северо-востоку, а также 9 взрывов неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия на неустановленном расстоянии к северо-востоку.

В Луганской области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (6), по сравнению с предыдущими сутками (12 взрывов).

9 января, пребывая в подконтрольном «ЛНР» пгт. Калиновое (60 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали более 30 очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и 20 выстрелов из стрелкового оружия – все в 3–4 км к западу и западо-северо-западу.