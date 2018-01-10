Порошенко встретился с представителями Трехсторонней контактной группы. Новости

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, провел встречу с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.

Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.

«Глава государства поблагодарил представителей Украины в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу направленную на восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины », – говорится в сообщении.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко прокомментировала встречу на своей странице в Facebook. «Я последовательно стою на позиции, что пусть лучше говорят дипломаты и переговорщики, чем оружие, и если сверхтяжелые переговоры уберегут хоть одну жизнь или вытянут хоть одного заложника – их нужно вести. Минские соглашения не являются идеальными, но именно к ним привязаны санкции против РФ со стороны США и ЕС, и отказ от соглашений автоматически означает снятие санкций. Под ними стоит подпись России, следовательно, это делает РФ стороной, которая обязана их выполнять! Также в протоколах четко записано, что все стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украини, следовательно, нашим ключевой задачей мы видим восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме», – пишет Грещенко.

Она также сообщила о главных задачах на 2018 год. «Нашими ключевыми задачами на 2018 год являются: первоочередное выполнение безопасности и гуманитарного блока, требование соблюдения тишины, прочный мир, освобождение всех незаконно удерживаемых, активизация работы по поиску пропавших без вести, требование открытия КПВВ "Золотое", отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения, мы и в дальнейшем ожидаем от СММ ОБСЕ создания постоянно действующих наблюдательных пунктов и работы по схеме 24/7. Также украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на создании группы по границе, которая должна уже сейчас обсуждать вопрос возвращения нашего контроля над украино-российской границей, и уже сейчас на границе должна беспрепятственно работать миссия СММ ОБСЕ. Это мы будем требовать в Минске снова и снова», – уточнила вице-спикер.

По ее словам, во время встречи с президентом Украины говорили и о возможности введения миротворческой миссии на Донбасс, и о других актуальных вопросах, таких как восстановление инфраструктуры Донбасса, реинтеграция, разминирование, противодействие гибридной и информационной войне, борьба за умы украинцев, оставшихся на непподконтрольной территории. «Мы будем бороться за возвращение территорий и за людей там. Потому что это – наши граждане», – подчеркнула Ирина Геращенко.

Ранее сообщалось, что встреча украинской стороны и представителей «Л/ДНР» для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена запланирована на 18 января.